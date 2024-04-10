Гвардиола о поединке с Реалом: Несколько лет назад мы бы проиграли этот матч со счетом 5:1

Первый поединок между "Реалом" и "Манчестер Сити" завершился со счетом 3:3. Гвардиола заявил, что сливочных невозможно контролировать в Лиге чемпионов.

"У меня было ощущение, что это будет тяжелый матч. Несколько лет назад мы бы проиграли этот матч со счетом 4:1, 5:1. Мы не были стабильны эмоционально. А эмоциональная стабильность очень важна. У нас есть идея, и мы верим в то, что хотим сделать, но невозможно все время контролировать игру против "Реала". Это была действительно хорошая, интересная игра. Две команды, которые хотят атаковать - по-разному, но они хотят атаковать", - рассказывает Пеп после матча.

"Это Мадрид. Вы можете вести 3:2 и закончить игру, но здесь она никогда не заканчивается. До нашего следующего матча в Манчестере осталась неделя. Стадион будет полностью забит болельщиками и они помогут нам забить один гол. Мы сделаем все остальное. И команда, которая будет лучшей, выйдет в полуфинал", - заявил Гвардиола.

Добавим, что ответный матч между командами состоится 17 марта в 22:00 по киевскому времени.