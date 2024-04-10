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Гвардиола о поединке с Реалом: Несколько лет назад мы бы проиграли этот матч со счетом 5:1

Лига Чемпионов
Обновлено

Матч выдался очень ярким

Гвардиола о поединке с Реалом: Несколько лет назад мы бы проиграли этот матч со счетом 5:1

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Первый поединок между "Реалом" и "Манчестер Сити" завершился со счетом 3:3. Гвардиола заявил, что сливочных невозможно контролировать в Лиге чемпионов.

"У меня было ощущение, что это будет тяжелый матч. Несколько лет назад мы бы проиграли этот матч со счетом 4:1, 5:1. Мы не были стабильны эмоционально. А эмоциональная стабильность очень важна. У нас есть идея, и мы верим в то, что хотим сделать, но невозможно все время контролировать игру против "Реала". Это была действительно хорошая, интересная игра. Две команды, которые хотят атаковать - по-разному, но они хотят атаковать", - рассказывает Пеп после матча.

"Это Мадрид. Вы можете вести 3:2 и закончить игру, но здесь она никогда не заканчивается. До нашего следующего матча в Манчестере осталась неделя. Стадион будет полностью забит болельщиками и они помогут нам забить один гол. Мы сделаем все остальное. И команда, которая будет лучшей, выйдет в полуфинал", - заявил Гвардиола.

Добавим, что ответный матч между командами состоится 17 марта в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Пеп Гвардиола
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Источник:
Манчестер Сіті
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
10.04.2024 в 11:12
М С медленно играет и много не нужных пасов -нет ударов по воротам
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
10.04.2024 в 11:12
М С медленно играет и много не нужных пасов -нет ударов по воротам
Ответить
0
0

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