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Гвардиола - после матча с Реалом: Пересу надо побеспокоиться о качестве газона на стадионе
Укол от Пепа в адрес руководства "сливочных"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о жалобах своих подопечных на качество газона на "Сантьяго Бернабеу".
"Новый стадион произвёл хорошее впечатление. Теперь им только нужно позаботиться о газоне, надо улучшить его качество. Мне на него пожаловались мои игроки.
Флорентино следует побеспокоиться о том, чтобы в следующий раз у него было хорошее поле, каким оно всегда было у "Реала", - цитирует Гвардиолу AS.
Напомним, поединок между "Реалом" и "Сити" завершился вничью - 3:3. Ответный матч состоится 17 апреля в Манчестере.
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