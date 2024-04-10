Гвардиола - после матча с Реалом: Пересу надо побеспокоиться о качестве газона на стадионе

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о жалобах своих подопечных на качество газона на "Сантьяго Бернабеу".

"Новый стадион произвёл хорошее впечатление. Теперь им только нужно позаботиться о газоне, надо улучшить его качество. Мне на него пожаловались мои игроки.

Флорентино следует побеспокоиться о том, чтобы в следующий раз у него было хорошее поле, каким оно всегда было у "Реала", - цитирует Гвардиолу AS.