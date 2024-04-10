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Гвардиола - после матча с Реалом: Пересу надо побеспокоиться о качестве газона на стадионе

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Гвардиола - после матча с Реалом: Пересу надо побеспокоиться о качестве газона на стадионе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о жалобах своих подопечных на качество газона на "Сантьяго Бернабеу".

"Новый стадион произвёл хорошее впечатление. Теперь им только нужно позаботиться о газоне, надо улучшить его качество. Мне на него пожаловались мои игроки.

Флорентино следует побеспокоиться о том, чтобы в следующий раз у него было хорошее поле, каким оно всегда было у "Реала", - цитирует Гвардиолу AS.

Напомним, поединок между "Реалом" и "Сити" завершился вничью - 3:3. Ответный матч состоится 17 апреля в Манчестере.

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу Манчестер Сити Гвардиола
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