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Морган - о падении Сака в штрафной Баварии: Это пенальти. Точка
Лаконичный вердикт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный британский журналист Пирс Морган поделился своим мнением о спорном эпизоде в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Баварии", завершившемся вничью - 2:2.
Напомним, на 90+5 минуте встречи вингер "канониров" Букайо Сака упал на газон после столкновения с вратарём гостей Мануэлем Нойером.
"Это пенальти. Точка", – написал Морган в социальной сети X (ранее - Twitter).
Отметим, что
That is a penalty. End. pic.twitter.com/thgH9pfY9W— Piers Morgan (@piersmorgan) April 9, 2024
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