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Морган - о падении Сака в штрафной Баварии: Это пенальти. Точка

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Лаконичный вердикт

Морган - о падении Сака в штрафной Баварии: Это пенальти. Точка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный британский журналист Пирс Морган поделился своим мнением о спорном эпизоде в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Баварии", завершившемся вничью - 2:2.

Напомним, на 90+5 минуте встречи вингер "канониров" Букайо Сака упал на газон после столкновения с вратарём гостей Мануэлем Нойером.

"Это пенальти. Точка", – написал Морган в социальной сети X (ранее - Twitter).

Отметим, что претензии к главному судье поединка Гленну Нюбергу преъявляли и в стане "Баварии".

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Мануэль Нойер Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Букайо Сака Пирс Морган бавария
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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