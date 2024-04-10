Касильяс: Ман Сити заменил Баварию в главном европейском противостоянии против Реала

Экс-голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс высказался о противостоянии своей бывшей команды с "Манчестер Сити".

"Сити" заменил "Баварию" в европейском соперничестве с "Реалом", в последние годы именно они заняли это место. По моему скромному мнению, это две лучшие команды в мире, и они уже много лет встречаются друг с другом в Лиге чемпионов.

Кроме того, на скамейке запасных у них находятся два лучших тренера в лице Пепа и Карло. Они оба заново открыли себя за эти годы", - сказал испанец в интервью Relevo.