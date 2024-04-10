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Касильяс: Ман Сити заменил Баварию в главном европейском противостоянии против Реала

Лига Чемпионов

Легендарный голкипер отдал должное чемпиону Англии

Касильяс: Ман Сити заменил Баварию в главном европейском противостоянии против Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс высказался о противостоянии своей бывшей команды с "Манчестер Сити".

"Сити" заменил "Баварию" в европейском соперничестве с "Реалом", в последние годы именно они заняли это место. По моему скромному мнению, это две лучшие команды в мире, и они уже много лет встречаются друг с другом в Лиге чемпионов.

Кроме того, на скамейке запасных у них находятся два лучших тренера в лице Пепа и Карло. Они оба заново открыли себя за эти годы", - сказал испанец в интервью Relevo.

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Икер Касильяс Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити бавария
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Источник:
https://www.relevo.com/futbol/champions-league-masculina/iker-casillas-manchester-city-reemplazado-20240408111302-nt.html
Опубликовал: Александр Бураков
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