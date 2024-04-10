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Аксель Витсель о предстоящей игре с Боруссией: у меня там остались друзья
Для бельгийца это будет особенная встреча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в Мадриде состоится матча 1/4 финала "Атлетико"-"Боруссия". Для защитника хозяев Акселя Витселя, этот поединок будет иметь особое значение, поскольку он четыре года провел в футболке Дортмунда.
"Играть против Дортмунда, тем более вдали от дома, когда мы поедем туда на второй матч, будет очень особенно. У меня там остались друзья, такие как Марко [Ройс], поэтому это будет очень особенный матч. Мы хотим использовать игру против "Интера" как образец для подражания, и мы хотим бороться до конца, даже несмотря на то, что мы находимся в ситуации в Ла Лиге, когда мы хотим большего. Впереди еще много игр, и мы хотим сделать все правильно, потому что в следующем году нам предстоит играть в Лиге чемпионов, поэтому мы будем бороться до конца, не думая ни о чем другом. Игра за игрой", - заявил перед матчем Витсель.
Напомним, что бельгийский защитник в составе дортмундской "Боруссии" выигрывал Кубок и Суперкубок Германии.
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