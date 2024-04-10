Матч Реала и Ман Сити - футбол в его идеальном виде. Такие поединки заставляют влюбиться в этот вид спорта

Когда жребий свел "Реал" и "Манчестер Сити" уже на стадии ¼ финала, большинство футбольных фанатов и экспертов разделились на два лагеря. Первые заявили, что эта игра станет скрытым финалом, а ее победитель почти гарантированно заберет ушастый кубок через несколько месяцев. Другая же группа болельщиков начала запускать теорию о том, что борьба этих двух грандов становится настоящей классикой и главным противостоянием современной Лиги Чемпионов. Обе гипотезы, как оказалось, имеют право на жизнь.

Этот матч войдет в "золотую коллекцию" ЛЧ

С одной стороны, действительно очень жаль, что этот поединок состоялся на такой ранней стадии, а не в финале, что придало бы ему еще больше пикантности. С другой, если бы это был финал, то мы были бы лишены удовольствия от просмотра ответного матча, которого мы уже ждем с нетерпением.

Уровень игры, которую показали команды вчера, был просто заоблачный. Особенно поразила интенсивность футбола. Создавалось впечатление, что игроки и "Сити", и "Реала" не останавливались ни на минуту. Постоянный прессинг, перемещения, забегания, силовая борьба и бесконечные открывания. И все это продолжалось без ярко выраженных перерывов – невозможно сразу назвать какой-то отрезок матча, когда коллективы взяли бы паузу, уменьшив интенсивность. Настоящий рай для болельщиков!

Реал сыграл не слишком смело, но очень качественно

Даже ненавистникам мадридского клуба трудно спорить с тем, что "Реал" имеет свою магию в ЛЧ. Это и рекордные показатели по кубкам, и громкие победы, и безумные камбэки в почти безвыходных ситуациях. Как известно, "королевскому клубу" под руководством Анчелотти не нужно быть лучше соперника на протяжении всего матча – им достаточно лишь нескольких быстрых, вертикальных атак и строго сыграть в центре поля и у своих ворот. Во вчерашней игре этот принцип, хоть и не идеально, но тоже сработал.

Большую часть поединка Мадрид провел, обороняясь в среднем и низком блоке. Игровые ситуации, когда все полевые игроки хозяев оказывались за линией мяча не были редкостью. И это при том, что "Реал" играл дома и лишь однажды имел преимущество в счете по ходу игры.

План в атаке же был хоть и прогнозируемый, но, вероятно, наиболее точный из тех, которые мог выбрать тренерский штаб "сливочных". "Реал" пытался использовать свободное пространство во время своих быстрых выпадов, а атакующие игроки во время владения постоянно пробовали открываться между линиями.

Такой план "Реала" на игру очень четко отражает статистика: 40% владения мячом, хотя в среднем за сезон в этой Лиге чемпионов – 54,9%.

После такой манеры игры некоторые нейтральные фанаты обвинили мадридцев в слишком выраженной пассивности и пугливости. Мол, уровень футболистов, травмы лидеров у соперника и фактор домашнего стадиона позволял "сливочным" сыграть более смело.

С такими аргументами вполне можно согласиться, но и не отметить того, что план Анчелотти работал тоже нельзя. Особенно это касается первого тайма. Только посмотрите на второй гол "Реала": между тем, как Лунин ввел мяч в игру и завершающим ударом Родриго прошло, пожалуй, менее десяти секунд. Образцовая контратака, браво!

Полузащита Ман Сити – главное оружие команды

В целом такой яркий и качественный уровень футбола, который мы увидели вчера, кроется в безупречной игре футболистов центра поля в обеих командах. В стане "Сити", как всегда, хочется выделить Родри, который, как показывают последние сезоны, является даже более важным для Гвардиолы, чем Холанд или Де Брюйне. Его функционал настолько широк, что игра "горожан" с ним и без него очень отличается. Когда выпадает Де Брюйне, его игровые функции могут взять на себя Силва, Фоден или Альварес. А вот человека на замену Родри, который будет так же умело управлять центральной осью, не пренебрегая огромным объемом черновой работы, у Гвардиолы нет.

В этой игре Родри не показал своего лучшего футбола (иногда ошибался позиционно и несколько раз терял мяч в относительно простых ситуациях), но вместе с Ковачичем он выключил из игры звездного Беллингема, а также помогал Сити брать мяч под вой контроль в кризисные моменты, когда "Реал" пробовал завладеть преимуществом и наседать на ворота соперника.

Ну а говорить что-то о Фодене или Силве, пожалуй, нет смысла. Нас уже давно не удивляет то, насколько креативными являются футболисты атакующей группы "Манчестер Сити". Этот матч не стал исключением – англичанин и португалец оформили по голу, а Грилиш добавил в свой актив голевую передачу. И это Гвардиола еще не мог рассчитывать на приму своего атакующего театра – Кевина Де Брюйне.

Главные звезды команд провалили матч

Довольно иронично после такого крутого матча констатировать, что худшими игроками на поле стали те, от кого мы ждали наиболее яркого перфоманса. Беллингем, главный претендент на следующий "Золотой мяч" в этом сезоне, провел один из самых слабых своих матчей в составе "Реала": всего один удар, три обводки, ноль ключевых передач.

Однако англичанин точно не стал главным разочарованием этой игры. Такую "награду" должен был бы получить Эрлинг Холанд, который на поле просто растворился: один удар, девять передач и всего 20 прикосновений к мячу.

Здесь, кстати, стоит похвалить Рюдигера, который идеально справился с норвежцем. Он выигрывал у него как силовые единоборства, так и скоростные забеги. Также немец несколько раз круто играл на опережение.

Без победы дома Реалу будет трудно на Этихаде

Итак, через неделю нас с вами ждет сиквел этого захватывающего триллера. Но оправдает ли он наши ожидания после такого шоу в первом матче? Вопрос достаточно сложный. С одной стороны "Реал" не смог победить дома, а значит закрыться очень глубоко в Англии команда Анчелотти не сможет.

Это, конечно, плюс для нейтральных фанатов, но не для поклонников "королевского клуба". При счете "3:3" игра на "Этихаде" фактически начнется заново, а все титанические усилия, которые приложил "Реал" вчера – уже не будут учитываться.

Фактор домашнего поля в матчах такой стадии также является очень важным фактором. Само собой, атмосфера на стадионе "Ман Сити" – не такая безумная, как на некоторых других британских стадионах, но "Реал" точно будет лишен поддержки своих фанов, которые вчера показали себя очень классно, громко и эмоционально поддерживая команду. Еще одним важным фактором станет возвращение в состав "горожан" Де Брюйне, значение этого аспекта объяснять, вероятно, будет лишним.

То есть, если подытожить, то "Реалу" очень нужно было преимущество хотя бы в один мяч, поэтому теперь, когда его нет, Сити получает небольшой статус фаворита... Однако, если Мадрид сыграет с такой же самоотдачей и на таком высоком уровне индивидуального мастерства, то все снова могут решить несколько резких вертикальных атак в ключевые моменты поединка, как это уже было в позапрошлом сезоне.

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine