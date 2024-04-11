  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Атлетико Мадрид - Боруссия Дортмунд 2:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико Мадрид - Боруссия Дортмунд 2:1. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
Обновлено

Результат матча

Атлетико Мадрид - Боруссия Дортмунд 2:1. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: M. Gracia Jimenez/DAX Images/NurPhoto

Новина українською

Смотрите видеообзор матча четвертьфинала Лиги Чемпионов Атлетико Мадрид - Боруссия Дортмунд. Команда Симеоне приняла и переиграла немцев на своем стадионе.

Мадрид. "Метрополитано".

Атлетико Мадрид - Боруссия Дортмунд (2:1)

Голы: Де Поль (4'), Лино (32'), Алле (81')

По теме
yellow-arrow
Хави: я считаю фаворитом ПСЖ. Комментарий тренера Барселоны
yellow-arrow
Четвертьфиналы ЛК и ЛЕ, а также репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля
yellow-arrow
Шмели ужалили самих себя. Атлетико — Боруссия Д 2:1. Видео голов и обзор матча
Боруссия (Дортмунд) Атлетико (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости