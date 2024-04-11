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Атлетико Мадрид - Боруссия Дортмунд 2:1. Обзор матча и видео голов
Результат матча
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: M. Gracia Jimenez/DAX Images/NurPhoto
Смотрите видеообзор матча четвертьфинала Лиги Чемпионов Атлетико Мадрид - Боруссия Дортмунд. Команда Симеоне приняла и переиграла немцев на своем стадионе.
Мадрид. "Метрополитано".
Атлетико Мадрид - Боруссия Дортмунд (2:1)
Голы: Де Поль (4'), Лино (32'), Алле (81')
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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