Симеоне о противостоянии с Боруссией: в ответном матче нам придется терпеть и использовать преимущества пространства

Голы Родриго де Пауля и Самуэля Лино в первом тайме помогли одержать победу "Атлетико" над "Боруссией". Тренер матрасников Диего Симеоне остался доволен победой над соперником.

"(Мы играли) с хорошим прессингом, мы перехватывали мяч, мы заставили команду соперника почти в первом тайме не иметь голевых ситуаций в игре. Теперь мы поедем на их стадион, зная, что мы найдем сильную команду, команду с большим количеством людей, которые будут бороться с нами, атаковать. Нам придется терпеть и пользоваться преимуществами пространства. Учитывая эти первые поединки на вылет, в четырех (четвертьфинальных) матчах, победить нелегко, поэтому мы счастливы, что победили", - заявил Диего Симеоне после победы над немцами.

Напомним, что победитель этой пары в полуфинале ЛЧ встретится с победителем пары "ПСЖ"-"Барселона".