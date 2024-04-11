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Симеоне о противостоянии с Боруссией: в ответном матче нам придется терпеть и использовать преимущества пространства

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Самое главное - это положительный результат

Симеоне о противостоянии с Боруссией: в ответном матче нам придется терпеть и использовать преимущества пространства

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

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Голы Родриго де Пауля и Самуэля Лино в первом тайме помогли одержать победу "Атлетико" над "Боруссией". Тренер матрасников Диего Симеоне остался доволен победой над соперником.

"(Мы играли) с хорошим прессингом, мы перехватывали мяч, мы заставили команду соперника почти в первом тайме не иметь голевых ситуаций в игре. Теперь мы поедем на их стадион, зная, что мы найдем сильную команду, команду с большим количеством людей, которые будут бороться с нами, атаковать. Нам придется терпеть и пользоваться преимуществами пространства. Учитывая эти первые поединки на вылет, в четырех (четвертьфинальных) матчах, победить нелегко, поэтому мы счастливы, что победили", - заявил Диего Симеоне после победы над немцами.

Напомним, что победитель этой пары в полуфинале ЛЧ встретится с победителем пары "ПСЖ"-"Барселона".

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Источник:
Reuters
Опубликовал: Александр Гресь
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