Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Симеоне о противостоянии с Боруссией: в ответном матче нам придется терпеть и использовать преимущества пространства
Самое главное - это положительный результат
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Голы Родриго де Пауля и Самуэля Лино в первом тайме помогли одержать победу "Атлетико" над "Боруссией". Тренер матрасников Диего Симеоне остался доволен победой над соперником.
"(Мы играли) с хорошим прессингом, мы перехватывали мяч, мы заставили команду соперника почти в первом тайме не иметь голевых ситуаций в игре. Теперь мы поедем на их стадион, зная, что мы найдем сильную команду, команду с большим количеством людей, которые будут бороться с нами, атаковать. Нам придется терпеть и пользоваться преимуществами пространства. Учитывая эти первые поединки на вылет, в четырех (четвертьфинальных) матчах, победить нелегко, поэтому мы счастливы, что победили", - заявил Диего Симеоне после победы над немцами.
Напомним, что победитель этой пары в полуфинале ЛЧ встретится с победителем пары "ПСЖ"-"Барселона".
Популярное сейчас
- Четвертьфиналы ЛК и ЛЕ, а также репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля
- ЛЧ. ПСЖ - Барселона 2:3. Хави красиво переиграл Энрике
- Малуда: Когда наблюдаешь за игрой Мудрика, невольно чувствуешь, что на него есть давление
- WhoScored и SofaScore оценили выступления Лунина и Зинченко в матчах Лиги Чемпионов
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО