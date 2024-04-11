Луис Энрике: Не сомневаюсь, что ПСЖ сможет отыграться. В Лиге 1 мы ещё не проигрывали в гостях

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" проанализировал игру своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (2:3).

"Очевидно, что мы не хотели проигрывать. У нас были хорошие моменты. Нам противостояла хорошая команда. Мы здорово прессинговали во втором тайме. Но они были хороши и вернули себе лидерство.

О матче на следующей неделе мы должны думать как о финале. Очевидно, нам есть над чем работать и что улучшать.

Если посмотреть на результаты всех четвертьфиналов, можно заметить, что голов было забито много. Когда играешь на таком уровне, любой соперник – это топ-команда. У нас был шанс забить третий гол, но мяч попал в перекладину.

Я не сомневаюсь, что мы сможем компенсировать отыграться. Мы, к тому же, ещё не проиграли на выезде в Лиге 1. Будем готовиться к матчу в обычном режиме, и с уверенностью отправимся в Барселону", - приводит слова испанца официальный сайт УЕФА.