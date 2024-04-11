Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луис Энрике: Не сомневаюсь, что ПСЖ сможет отыграться. В Лиге 1 мы ещё не проигрывали в гостях
Наставник "ПСЖ" не опускает руки
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" проанализировал игру своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (2:3).
"Очевидно, что мы не хотели проигрывать. У нас были хорошие моменты. Нам противостояла хорошая команда. Мы здорово прессинговали во втором тайме. Но они были хороши и вернули себе лидерство.
О матче на следующей неделе мы должны думать как о финале. Очевидно, нам есть над чем работать и что улучшать.
Если посмотреть на результаты всех четвертьфиналов, можно заметить, что голов было забито много. Когда играешь на таком уровне, любой соперник – это топ-команда. У нас был шанс забить третий гол, но мяч попал в перекладину.
Я не сомневаюсь, что мы сможем компенсировать отыграться. Мы, к тому же, ещё не проиграли на выезде в Лиге 1. Будем готовиться к матчу в обычном режиме, и с уверенностью отправимся в Барселону", - приводит слова испанца официальный сайт УЕФА.
Популярное сейчас
- Четвертьфиналы ЛК и ЛЕ, а также репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля
- Банкроты победили денежного мешка. ПСЖ — Барселона 2:3. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. ПСЖ - Барселона 2:3. Хави красиво переиграл Энрике
- Артета: После выхода на поле Зинченко наша игра изменились
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Роскошная жена и теннис. Давид Де Хеа наслаждается жизнью без футбола. ВИДЕО