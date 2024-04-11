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Двое игроков Барселоны пропустят ответный матч с ПСЖ

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Среди них есть автор гола во вчерашней встрече

Двое игроков Барселоны пропустят ответный матч с ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Парижане с каталонцами вчера на "Парк де Пренс" устроили голевую феерию для болельщиков, где сильнее оказалась Блауграна - 2:3. Победный гол за "Барселону" забил Андреас Кристенсен, которому в среду исполнилось 28 лет.

Впрочем, датский защитник вместе с капитаном команды Серхи Роберто будут вынуждены наблюдать ответный матч в Испании с трибун. Причина - перебор желтых карточек, которые игроки получили во время вчерашнего поединка с "ПСЖ".

Напомним, что ответный матч между этими командами состоится 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Барселона Серхи Роберто Андреас Кристенсен “ПСЖ”
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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