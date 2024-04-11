Двое игроков Барселоны пропустят ответный матч с ПСЖ

Парижане с каталонцами вчера на "Парк де Пренс" устроили голевую феерию для болельщиков, где сильнее оказалась Блауграна - 2:3. Победный гол за "Барселону" забил Андреас Кристенсен, которому в среду исполнилось 28 лет.

Впрочем, датский защитник вместе с капитаном команды Серхи Роберто будут вынуждены наблюдать ответный матч в Испании с трибун. Причина - перебор желтых карточек, которые игроки получили во время вчерашнего поединка с "ПСЖ".

Напомним, что ответный матч между этими командами состоится 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.