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Двое игроков Барселоны пропустят ответный матч с ПСЖ
Среди них есть автор гола во вчерашней встрече
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Парижане с каталонцами вчера на "Парк де Пренс" устроили голевую феерию для болельщиков, где сильнее оказалась Блауграна - 2:3. Победный гол за "Барселону" забил Андреас Кристенсен, которому в среду исполнилось 28 лет.
Впрочем, датский защитник вместе с капитаном команды Серхи Роберто будут вынуждены наблюдать ответный матч в Испании с трибун. Причина - перебор желтых карточек, которые игроки получили во время вчерашнего поединка с "ПСЖ".
Напомним, что ответный матч между этими командами состоится 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.
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