Куртуа прокомментировал ошибку Лунина в игре с Манчестер Сити

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа высказался об ошибке своего одноклубника Андрея Лунина в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:3).

Напомним, на второй минуте встречи Бернарду Силва застал врасплох Лунина, поразив ворота украинца внезапным ударом со штрафного.

"Это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Как только мяч касается газона, его уже невозможно остановить, потому что он уже над вами", – цитирует бельгийца Defensa Central.