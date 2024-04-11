Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Куртуа прокомментировал ошибку Лунина в игре с Манчестер Сити
Мнение конкурента Андрея
Фото: TEAMtalk
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа высказался об ошибке своего одноклубника Андрея Лунина в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:3).
Напомним, на второй минуте встречи Бернарду Силва застал врасплох Лунина, поразив ворота украинца внезапным ударом со штрафного.
"Это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Как только мяч касается газона, его уже невозможно остановить, потому что он уже над вами", – цитирует бельгийца Defensa Central.
Ранее сообщалось, что
Популярное сейчас
- Триумф Барсы в Париже, Довбика признали лучшим, Ярмоленко избежал рецидива. Главные новости за 10 апреля
- Милевский - про пенальти паненкой на ЧМ-2006: Воронин сказал - ты же понимаешь, что тебе бы голову оторвали, если бы не забил
- ЛЧ. ПСЖ - Барселона 2:3. Хави красиво переиграл Энрике
- Артета: После выхода на поле Зинченко наша игра изменились
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО