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Куртуа прокомментировал ошибку Лунина в игре с Манчестер Сити

Лига Чемпионов

Мнение конкурента Андрея

Куртуа прокомментировал ошибку Лунина в игре с Манчестер Сити

Фото: TEAMtalk

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Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа высказался об ошибке своего одноклубника Андрея Лунина в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:3).

Напомним, на второй минуте встречи Бернарду Силва застал врасплох Лунина, поразив ворота украинца внезапным ударом со штрафного.

"Это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Как только мяч касается газона, его уже невозможно остановить, потому что он уже над вами", – цитирует бельгийца Defensa Central.

Ранее сообщалось, что Куртуа обещает вернуться в общую группу "сливочных" в конце апреля.

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Лига чемпионов Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Манчестер Сити Андрей Лунин гол
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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Александр Бураков
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