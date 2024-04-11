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Спасение Лунина после удара Холанда - в списке лучших сейвов недели в ЛЧ
УЕФА отметил действия украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА опубликовал подборку лучших сейвов первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.
Автором одного из спасений стал украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. В видеоролик попал эпизод первого тайма, когда украинец справился с ударом звездного форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.
Впрочем, игра между командами завершилась вничью со счетом 3:3.
Также были отмечены сейвы Яна Облака ("Атлетико" Мадрид), Джанлуиджи Доннарумы ("ПСЖ") и Грегора Кобеля ("Боруссия" Дортмунд).
???? stops from Kobel, Donnarumma, Oblak and Lunin ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2024
Which was the best save? @TurkishAirlines || #UCLsaves pic.twitter.com/0hnCbxqzV6
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