Спасение Лунина после удара Холанда - в списке лучших сейвов недели в ЛЧ

УЕФА опубликовал подборку лучших сейвов первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

Автором одного из спасений стал украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. В видеоролик попал эпизод первого тайма, когда украинец справился с ударом звездного форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

Впрочем, игра между командами завершилась вничью со счетом 3:3.

Также были отмечены сейвы Яна Облака ("Атлетико" Мадрид), Джанлуиджи Доннарумы ("ПСЖ") и Грегора Кобеля ("Боруссия" Дортмунд).

???? stops from Kobel, Donnarumma, Oblak and Lunin ????



Which was the best save? @TurkishAirlines || #UCLsaves pic.twitter.com/0hnCbxqzV6