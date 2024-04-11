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Спасение Лунина после удара Холанда - в списке лучших сейвов недели в ЛЧ

Лига Чемпионов

УЕФА отметил действия украинца

Спасение Лунина после удара Холанда - в списке лучших сейвов недели в ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА опубликовал подборку лучших сейвов первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

Автором одного из спасений стал украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. В видеоролик попал эпизод первого тайма, когда украинец справился с ударом звездного форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

Впрочем, игра между командами завершилась вничью со счетом 3:3.

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Также были отмечены сейвы Яна Облака ("Атлетико" Мадрид), Джанлуиджи Доннарумы ("ПСЖ") и Грегора Кобеля ("Боруссия" Дортмунд).

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Боруссия (Дортмунд) Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Ян Облак Джанлуиджи Доннарумма Андрей Лунин Грегор Кобель “ПСЖ”
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Источник:
UEFA Champions League
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
11.04.2024 в 13:32
М'яч наче взагалі мимо летів.
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Комментарии 1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
11.04.2024 в 13:32
М'яч наче взагалі мимо летів.
Ответить
0
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