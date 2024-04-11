  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Двое игроков Барселоны стали самыми молодыми участниками 1/4 финала Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Двое игроков Барселоны стали самыми молодыми участниками 1/4 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Об этом сообщает Opta Analyst

Двое игроков Барселоны стали самыми молодыми участниками 1/4 финала Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера каталонцы благодаря дублю Рафиньи и голу Кристенсенса одержали победу над "ПСЖ" со счетом 2:3. Кроме большого количества голов, этот поединок запомнился и интересным достижением со стороны "Барселоны".

Ламин Ямал и Пау Кубарси стали самыми молодыми игроками, которые когда-либо выходили на поле в четвертьфинале Лиги чемпионов. Нападающему в этот момент было 16 лет, 272 дня, а защитнику 17 лет, 79 дней. Кроме того, Кубарси в первом тайме выполнил 27 передач, из которых лишь две были неточными.

Добавим, что самым молодым игроком, который забивал в четвертьфинале Лиги чемпионов, был также игрок "Барселоны" - Боян Кркич. Нападающий в свои 17 лет 217 дней забил единственный победный гол в поединке против "Шальке-04" в 2008 году.

По теме
yellow-arrow
Фанаты Барселоны показывали расистские и нацистские жесты в матче 1/4 ЛЧ с ПСЖ
yellow-arrow
В Лиге чемпионов повторился рекорд результативности в первых матчах 1/4 финала
yellow-arrow
Куртуа прокомментировал ошибку Лунина в игре с Манчестер Сити
Лига чемпионов Барселона Ламин Ямал Пау Кубарси
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости