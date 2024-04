Двое игроков Барселоны стали самыми молодыми участниками 1/4 финала Лиги чемпионов

Вчера каталонцы благодаря дублю Рафиньи и голу Кристенсенса одержали победу над "ПСЖ" со счетом 2:3. Кроме большого количества голов, этот поединок запомнился и интересным достижением со стороны "Барселоны".

Ламин Ямал и Пау Кубарси стали самыми молодыми игроками, которые когда-либо выходили на поле в четвертьфинале Лиги чемпионов. Нападающему в этот момент было 16 лет, 272 дня, а защитнику 17 лет, 79 дней. Кроме того, Кубарси в первом тайме выполнил 27 передач, из которых лишь две были неточными.

Pau Cubarsí - who tonight became the youngest defender to start a #UCL quarter-final in history - misplaced just two passes in his first 45 minutes...



Are we sure he's 17?#PSGFCB pic.twitter.com/QddjbLzjpA