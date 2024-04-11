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Хави - о Кубарси: Это ненормально так играть в 17 лет. Он на запредельном уровне
Коуч "сине-гранатовых" в шоке от уровня игры вундеркинда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Хави с восторгом прокомментировал выступление защитника Пау Кубарси в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (3:2).
"Пау Кубарси – невероятный игрок. Он играл на мировом уровне...Ребята, это ненормально для 17-летнего парня так выступать.
У меня закончились слова, чтобы похвалить Пау. Он на запредельном уровне, и соревнуется как гораздо более взрослый игрок. Это просто безумие", - цитирует Эрнандеса журналист Фабрицио Романо.
???????????? Xavi: “Pau Cubarsí is an incredible player. He’s been world class... guys, it’s not normal for a 17 years old to perform like that!”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 11, 2024
“I ran out of words to praise him. He's at an exceptional level. He competes like an older player. It’s just insane”. pic.twitter.com/qEyeQFxmHN
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