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Хави - о Кубарси: Это ненормально так играть в 17 лет. Он на запредельном уровне

Лига Чемпионов
Обновлено

Коуч "сине-гранатовых" в шоке от уровня игры вундеркинда

Хави - о Кубарси: Это ненормально так играть в 17 лет. Он на запредельном уровне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Барселоны" Хави с восторгом прокомментировал выступление защитника Пау Кубарси в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (3:2).

"Пау Кубарси – невероятный игрок. Он играл на мировом уровне...Ребята, это ненормально для 17-летнего парня так выступать.

У меня закончились слова, чтобы похвалить Пау. Он на запредельном уровне, и соревнуется как гораздо более взрослый игрок. Это просто безумие", - цитирует Эрнандеса журналист Фабрицио Романо.

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Лига чемпионов Барселона Хави Пау Кубарси “ПСЖ”
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
11.04.2024 в 15:57
У Кубарси сильный и волевой характер, он психологически устойчив, он уверен в себе. Вот такие должны быть капитанами своих команд, а не сыгравшие больше всех роберты.
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Комментарии 1
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Вarcelinius
11.04.2024 в 15:57
У Кубарси сильный и волевой характер, он психологически устойчив, он уверен в себе. Вот такие должны быть капитанами своих команд, а не сыгравшие больше всех роберты.
Ответить
0
0

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