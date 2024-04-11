Хави - о Кубарси: Это ненормально так играть в 17 лет. Он на запредельном уровне

Наставник "Барселоны" Хави с восторгом прокомментировал выступление защитника Пау Кубарси в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (3:2).

"Пау Кубарси – невероятный игрок. Он играл на мировом уровне...Ребята, это ненормально для 17-летнего парня так выступать.

У меня закончились слова, чтобы похвалить Пау. Он на запредельном уровне, и соревнуется как гораздо более взрослый игрок. Это просто безумие", - цитирует Эрнандеса журналист Фабрицио Романо.