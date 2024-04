Хави - о Кубарси: Это ненормально так играть в 17 лет. Он на запредельном уровне

Наставник "Барселоны" Хави с восторгом прокомментировал выступление защитника Пау Кубарси в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (3:2).

Xavi: "Pau Cubarsí is an incredible player. He's been world class... guys, it's not normal for a 17 years old to perform like that!".



“I ran out of words to praise him. He's at an exceptional level. He competes like an older player. It’s just insane”. pic.twitter.com/qEyeQFxmHN