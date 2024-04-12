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Холанд посетил раздевалку Реала после матча Лиги чемпионов - известна причина

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Холанд посетил раздевалку Реала после матча Лиги чемпионов - известна причина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отметился нестандартным действием вне футбольного поля.

Как сообщает издание OK Diario, норвежский форвард посетил раздевалку мадридского "Реала" после окончания первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов, завершившемся вничью - 3:3.

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По информации источника, главной целью визита Эрлинга в раздевалку соперника было получение футболки вице-капитана "сливочных" - Луки Модрич. Отмечается, что время беседы с хорватом Холанд назвал Луку легендой.

На счету Холанда 30 забитых голов и шесть результативных передач в 37 сыгранных играх в этом сезоне.

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Лука Модрич Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
OK Diario
Опубликовал: Александр Бураков
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