Холанд посетил раздевалку Реала после матча Лиги чемпионов - известна причина

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отметился нестандартным действием вне футбольного поля.

Как сообщает издание OK Diario, норвежский форвард посетил раздевалку мадридского "Реала" после окончания первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов, завершившемся вничью - 3:3.

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По информации источника, главной целью визита Эрлинга в раздевалку соперника было получение футболки вице-капитана "сливочных" - Луки Модрич. Отмечается, что время беседы с хорватом Холанд назвал Луку легендой.

На счету Холанда 30 забитых голов и шесть результативных передач в 37 сыгранных играх в этом сезоне.