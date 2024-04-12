Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Холанд посетил раздевалку Реала после матча Лиги чемпионов - известна причина
Все уважают этого игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отметился нестандартным действием вне футбольного поля.
Как сообщает издание OK Diario, норвежский форвард посетил раздевалку мадридского "Реала" после окончания первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов, завершившемся вничью - 3:3.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По информации источника, главной целью визита Эрлинга в раздевалку соперника было получение футболки вице-капитана "сливочных" - Луки Модрич. Отмечается, что время беседы с хорватом Холанд назвал Луку легендой.
На счету Холанда 30 забитых голов и шесть результативных передач в 37 сыгранных играх в этом сезоне.
Популярное сейчас
- А это что было?! Ливерпуль — Аталанта 0:3. Видео голов и обзор матча
- Лига Европы. Ливерпуль – Аталанта 0:3. Шокированный Энфилд
- Хацкевич: Нападение на тренировке заставило меня принять решение покинуть Заглембе
- Реал Мадрид – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО