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Президент Барселоны угостил игроков гамбургерами за победу над ПСЖ в Лиге чемпионов
Сделали дело - гуляйте смело
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта наградил игроков команды за победу над "Пари Сен-Жермен" (3:2) в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов.
По данным источника, после матча Лапорта угостил футболистов гамбургерами и лично поздравил каждого игрока. Впрочем, реакция главы "сине-гранатовых" на эту победу была весьма сдержанной, что слегка удивило тренерский штаб каталонского клуба.
Напомним, ответная игра состоится 16 апреля в Барселоне.
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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