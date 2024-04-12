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Президент Барселоны угостил игроков гамбургерами за победу над ПСЖ в Лиге чемпионов

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Президент Барселоны угостил игроков гамбургерами за победу над ПСЖ в Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта наградил игроков команды за победу над "Пари Сен-Жермен" (3:2) в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов.

По данным источника, после матча Лапорта угостил футболистов гамбургерами и лично поздравил каждого игрока. Впрочем, реакция главы "сине-гранатовых" на эту победу была весьма сдержанной, что слегка удивило тренерский штаб каталонского клуба.

Напомним, ответная игра состоится 16 апреля в Барселоне.

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Опубликовал: Александр Бураков
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