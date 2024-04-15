Терзич накануне игры с Атлетико: они создали великолепную атмосферу в Метрополитано и теперь мы хотим ее повторить

Завтра состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между "Боруссией" и мадридским "Атлетиком". Испанский клуб выиграл первый поединок с минимальной разницей (2:1), однако главный тренер немцев Эдин Терзич уверяет, что легкой прогулки на дортмундском стадионе не будет.

"Это одно из лучших мест в футболе благодаря организации и поддержке болельщиков на протяжении всего матча. На прошлой неделе мы играли на "Метрополитано", и они собрали там всех своих болельщиков, создали для них замечательную атмосферу, и теперь мы хотим ее повторить. Этот стадион невероятный еще с разминки. Атмосфера здесь уникальная, полный стадион, который всегда дает нам много сил и энергии. Это очень помогло нам против "ПСЖ", "Милана" или "Ньюкасла". На прошлой неделе они [Атлетико] играли очень дисциплинированно, терпеливо ждали и заставляли нас ошибаться. Мы знаем, как трудно играть против "Атлетико", когда они делают то, что им нравится. Во втором тайме на прошлой неделе мы показали, на что способны. Они также способны доминировать и они это продемонстрировали против "Интера", - заявил Эдин Терзич накануне завтрашней игры.

Напомним, что победитель этой пары в полуфинале встретится с победителем двухматчевого противостояния "Барселона"-"ПСЖ".