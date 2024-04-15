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Барселона - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Мечта о трофее ЛЧ снова не сбудется?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов "ПСЖ" дома проиграл "Барселоне" (2:3). В ответной игре им придется серьезно поработать, чтобы преодолеть этот рубеж турнира. Правда, каталонцы при родных болельщиках не хотят терять уже добытое преимущество.
Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне во вторник, 16-го апреля. Начало в 22:00. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 1.
Если вы не имеете возможности смотреть игру онлайн, следите за ходом событий в матче с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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