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Барселона - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Мечта о трофее ЛЧ снова не сбудется?

Барселона - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов "ПСЖ" дома проиграл "Барселоне" (2:3). В ответной игре им придется серьезно поработать, чтобы преодолеть этот рубеж турнира. Правда, каталонцы при родных болельщиках не хотят терять уже добытое преимущество.

Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне во вторник, 16-го апреля. Начало в 22:00. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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