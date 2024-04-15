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Луис Энрике - о матче ЛЧ против Барселоны: Мы очень мотивированы привезти победу в Париж
Наставник ПСЖ уверен в победе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Барселоны".
"Мы очень мотивированы привезти победу в Париж. Мы убеждены, что можем изменить ситуацию. Мы не будем сидеть сложа руки, мы будем давить с первой минуты. Я уверен, что "Барса" будет долго искать пространство".
Матч "Барселона" - "ПСЖ" состоится 16 апреля. Начало - в 22:00 по Киеву.
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Источник:fc barcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.04.2024 в 21:30
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