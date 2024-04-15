Луис Энрике - о матче ЛЧ против Барселоны: Мы очень мотивированы привезти победу в Париж

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Барселоны".

"Мы очень мотивированы привезти победу в Париж. Мы убеждены, что можем изменить ситуацию. Мы не будем сидеть сложа руки, мы будем давить с первой минуты. Я уверен, что "Барса" будет долго искать пространство".