Мюллер - о матче ЛЧ против Арсенала: Я с нетерпением жду этого поединка

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер поздравил "Байер" с первым титулом в Бундеслиге, а затем рассказал об ответном матче в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов против "Арсенала"

"Байер" из Леверкузена выиграл трофей в этом году, продемонстрировав действительно сенсационное выступление. Снимаю шляпу перед этим достижением и поздравляю всю команду и клуб с титулом.



После всех заслуженных поздравлений, сейчас речь идет о нас и нашем ФК "Бавария". Речь о короне европейского клубного футбола. В среду, в ответном матче Лиги чемпионов против "Арсенала", в Мюнхене будут захватывающие события. После ничьей 2:2 в первом матче мы можем выйти в полуфинал, если победим. Эти ночи, это давление, эта особая атмосфера на "Альянц Арене" - я с нетерпением жду этого".