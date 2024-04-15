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Мюллер - о матче ЛЧ против Арсенала: Я с нетерпением жду этого поединка
Игрок поделился своими мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер поздравил "Байер" с первым титулом в Бундеслиге, а затем рассказал об ответном матче в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов против "Арсенала"
"Байер" из Леверкузена выиграл трофей в этом году, продемонстрировав действительно сенсационное выступление. Снимаю шляпу перед этим достижением и поздравляю всю команду и клуб с титулом.
После всех заслуженных поздравлений, сейчас речь идет о нас и нашем ФК "Бавария". Речь о короне европейского клубного футбола. В среду, в ответном матче Лиги чемпионов против "Арсенала", в Мюнхене будут захватывающие события. После ничьей 2:2 в первом матче мы можем выйти в полуфинал, если победим. Эти ночи, это давление, эта особая атмосфера на "Альянц Арене" - я с нетерпением жду этого".
Напомним, что матч ЛЧ "Бавария" - "Арсенал" состоится 17 апреля. Старт - в 22:00.
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