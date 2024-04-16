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Симеоне об ответном матче в Дортмунде: это будет хороший вечер Лиги чемпионов

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Надеемся, что и игра выдастся интересной

Симеоне об ответном матче в Дортмунде: это будет хороший вечер Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сегодня на "Сигнал Идуна Парк" встретятся "Боруссия" и "Атлетико". Несмотря на положительный результат в первом поединке для испанцев, тренер матрасников Диего Симеоне уверяет, что соперник будет бороться против них до конца.

"Мы встречаемся с очень сильной командой на их поле, которая начнет с очень высокого темпа. Мои ребята очень хорошо настроены и команда уверена в себе. Клуб работает очень хорошо и мы все выросли благодаря важным результатам, которых мы достигли в Ла Лиге. Мы должны играть, а не раздумывать. Это будет хороший вечер Лиги чемпионов. Важным будет результат и тот, кто лучше всего воплотит свои идеи на поле, пройдет в следующую фазу", - цитирует Симеоне Marca.

Напомним, что первый матч между командами закончился победой "Атлетико" со счетом 2:1.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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