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Фанаты Барселоны запускали фейерверки под окнами отеля ПСЖ перед матчем 1/4 ЛЧ

Лига Чемпионов

Крайне высокое напряжение между клубами

Фанаты Барселоны запускали фейерверки под окнами отеля ПСЖ перед матчем 1/4 ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 16 апреля, "Барселона" сыграет ответный матч против "Пари Сен-Жермен" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает El Chiringuito TV, болельщики "сине-гранатовых" посреди ночи запустили фейерверк в районе отеля, в котором разместились футболисты "ПСЖ".

Напомним, неделю назад аналогичным поведением отметились и фанаты парижского клуба перед первым поединком.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
16.04.2024 в 10:38
Быдло каталонское
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
16.04.2024 в 10:38
Быдло каталонское
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1
3
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Вarcelinius
16.04.2024 в 10:40
Завали е@альник свой, урод.
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1
0
oda1979 (Запорожье)
16.04.2024 в 11:14
Импотент, не скули. Быдло копеечное
 
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