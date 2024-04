Фанаты Барселоны запускали фейерверки под окнами отеля ПСЖ перед матчем 1/4 ЛЧ

Сегодня, 16 апреля, "Барселона" сыграет ответный матч против "Пари Сен-Жермен" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает El Chiringuito TV, болельщики "сине-гранатовых" посреди ночи запустили фейерверк в районе отеля, в котором разместились футболисты "ПСЖ".

Напомним, неделю назад аналогичным поведением отметились и фанаты парижского клуба перед первым поединком.

❗FC Barcelona fans started the fireworks late last night, near the PSG hotel. pic.twitter.com/8BI1qAnJbw