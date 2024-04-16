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Фанаты Барселоны запускали фейерверки под окнами отеля ПСЖ перед матчем 1/4 ЛЧ
Крайне высокое напряжение между клубами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 16 апреля, "Барселона" сыграет ответный матч против "Пари Сен-Жермен" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Как сообщает El Chiringuito TV, болельщики "сине-гранатовых" посреди ночи запустили фейерверк в районе отеля, в котором разместились футболисты "ПСЖ".
Напомним, неделю назад аналогичным поведением отметились и фанаты парижского клуба перед первым поединком.
❗FC Barcelona fans started the fireworks late last night, near the PSG hotel. pic.twitter.com/8BI1qAnJbw— Managing Barça (@ManagingBarca) April 16, 2024
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