  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Гвардиола перед ответным матчем с Реалом: Анчелотти может преподнести несколько сюрпризов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола перед ответным матчем с Реалом: Анчелотти может преподнести несколько сюрпризов

Лига Чемпионов

К этой игре будет приковано внимание миллионов болельщиков

Гвардиола перед ответным матчем с Реалом: Анчелотти может преподнести несколько сюрпризов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Завтра на "Этихаде" состоится ответный матч между "Манчестером Сити" и "Реалом". В первом поединке команды устроили феерию голов, но не смогли выявить сильнейшего (3:3). Накануне игры в Манчестере, тренер горожан Пеп Гвардиола заявил, что "Реал" может создать опасность у ворот соперников в любой момент игры.

"Они знают, что мы выйдем на игру и попытаемся их обыграть. Надеюсь, завтра будет хорошая игра. Анчелотти может преподнести несколько сюрпризов. Мы должны действовать лучше, чем в первой игре, они хорошо сыграли, а мы должны скорректировать свои действия. Я их очень уважаю, но я их не боюсь. Я хвалю их, потому что я так думаю. Вы мне не верите. Если я скажу о траве в конце дня, то это их проблемы, но если они считают, что это нормально, то это нормально. Если они победят меня, как это случалось много раз, мы поздравим их и пожелаем удачи в будущем", - заявил Гвардиола на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что победитель этой пары в полуфинале Лиги чемпионов встретится с победителем двухматчевого противостояния "Бавария"-"Арсенал".

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити – Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
yellow-arrow
Манчестер Сити – Реал Мадрид. Анонс и прогноз ответного матча 1/4 Лиги Чемпионов на 17.04.2024
yellow-arrow
Невротикам тут не место. Бавария – Арсенал. Прогноз матча 1/4 Лиги Чемпионов на 17.04.2024
Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости