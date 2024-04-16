Гвардиола перед ответным матчем с Реалом: Анчелотти может преподнести несколько сюрпризов

Завтра на "Этихаде" состоится ответный матч между "Манчестером Сити" и "Реалом". В первом поединке команды устроили феерию голов, но не смогли выявить сильнейшего (3:3). Накануне игры в Манчестере, тренер горожан Пеп Гвардиола заявил, что "Реал" может создать опасность у ворот соперников в любой момент игры.

"Они знают, что мы выйдем на игру и попытаемся их обыграть. Надеюсь, завтра будет хорошая игра. Анчелотти может преподнести несколько сюрпризов. Мы должны действовать лучше, чем в первой игре, они хорошо сыграли, а мы должны скорректировать свои действия. Я их очень уважаю, но я их не боюсь. Я хвалю их, потому что я так думаю. Вы мне не верите. Если я скажу о траве в конце дня, то это их проблемы, но если они считают, что это нормально, то это нормально. Если они победят меня, как это случалось много раз, мы поздравим их и пожелаем удачи в будущем", - заявил Гвардиола на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что победитель этой пары в полуфинале Лиги чемпионов встретится с победителем двухматчевого противостояния "Бавария"-"Арсенал".