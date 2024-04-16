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Манчестер Сити – Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Андрей Лунин может исправиться на ошибку в первой игре

Манчестер Сити – Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Немало критики посыпалось в адрес украинского голкипера Андрея Лунина после его неудачной игры в моменте с голом Бернарду Силвы. Впрочем мало кто хотел отмечать, насколько классную реакцию на этот пропущенный гол он показал.

Весь дальнейший матч Андрей играл так, как будто ничего не произошло. Тот эпизод действительно не имел никакого влияния на вратаря, который провел хороший матч, несмотря на три пропущенных гола. Возможно, на "Этихаде" все получится куда лучше и в итоге Лунин поможет "сливочным" выйти в полуфинал?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 17 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 1.

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Реал Мадрид"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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