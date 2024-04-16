Лига Чемпионов
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Тухель - о матче против Арсенала: Мы очень хотим выиграть эту игру
Тренер хотел бы, чтобы каждый болельщик Баварии пришел на игру
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель рассказал о матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Арсенала".
"Нам снова понадобится все. Нам нужна страсть и также дисциплина, как и в первом поединке. Мы очень хотим выиграть эту игру. Надеемся на такую же атмосферу, как и в первом матче.
Очень важно, чтобы каждый болельщик пришел поддержать и подтолкнуть нас".
Напомним, что поединок "Бавария" - "Арсенал" состоится 17 апреля. Начало - в 22:00.
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