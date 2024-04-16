Тухель - о матче против Арсенала: Мы очень хотим выиграть эту игру

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель рассказал о матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Арсенала".

"Нам снова понадобится все. Нам нужна страсть и также дисциплина, как и в первом поединке. Мы очень хотим выиграть эту игру. Надеемся на такую же атмосферу, как и в первом матче.

Очень важно, чтобы каждый болельщик пришел поддержать и подтолкнуть нас".