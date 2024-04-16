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Тухель - о матче против Арсенала: Мы очень хотим выиграть эту игру

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Тренер хотел бы, чтобы каждый болельщик Баварии пришел на игру

Тухель - о матче против Арсенала: Мы очень хотим выиграть эту игру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Томас Тухель рассказал о матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Арсенала".

"Нам снова понадобится все. Нам нужна страсть и также дисциплина, как и в первом поединке. Мы очень хотим выиграть эту игру. Надеемся на такую же атмосферу, как и в первом матче.

Очень важно, чтобы каждый болельщик пришел поддержать и подтолкнуть нас".

Напомним, что поединок "Бавария" - "Арсенал" состоится 17 апреля. Начало - в 22:00.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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