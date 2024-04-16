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Известна сумма, которую клубы получат за выход в полуфинал Лиги чемпионов
Полуфиналисты получат по 12,5 миллиона евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стало известно, какую сумму клубы получат в случае выхода в полуфинал Лиги чемпионов.
По информации издания Marca, полуфиналисты престижного турнира получат по 12,5 миллиона евро, а клубы, которые дойдут до финала, получат дополнительные 15,5 млн.
Напомним, что сегодня, 16 апреля, одновременно стартуют два матча ЛЧ: "Боруссия Дортмунд" - "Атлетико Мадрид" и "Барселона" - "ПСЖ". Начало - в 22:00.
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