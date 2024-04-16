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Известна сумма, которую клубы получат за выход в полуфинал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Полуфиналисты получат по 12,5 миллиона евро

Известна сумма, которую клубы получат за выход в полуфинал Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно, какую сумму клубы получат в случае выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

По информации издания Marca, полуфиналисты престижного турнира получат по 12,5 миллиона евро, а клубы, которые дойдут до финала, получат дополнительные 15,5 млн.

Напомним, что сегодня, 16 апреля, одновременно стартуют два матча ЛЧ: "Боруссия Дортмунд" - "Атлетико Мадрид" и "Барселона" - "ПСЖ". Начало - в 22:00.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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