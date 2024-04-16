Артета: Вся подготовка направлена на то, чтобы пройти в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о соперниках в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

"Вся подготовка направлена на то, чтобы победить и пройти в полуфинал Лиги чемпионов. Все, что мы делали в течение 10 месяцев и прошлого сезона, завтра у нас есть возможность сделать это".

"Эмоции нужны в футболе. В Лондоне мы сделали все хорошо, мы вели в счете, а через пять минут соперники были впереди. Мы хорошо справились с тем, что не сдались, а вернулись и сравняли счет", - добавил специалист.