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Фанаты Барселоны ошибочно забросали различными предметами автобус своей команды

Лига Чемпионов
Обновлено

Неприятная ситуация

Фанаты Барселоны ошибочно забросали различными предметами автобус своей команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Каталонии напряженная ситуация накануне ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Пари Сен-Жермен".

Автобус испанского клуба прибыл к стадиону, где была толпа болельщиков "Барсы", но некоторые из них ошибочно подумали, что это команда "ПСЖ", и решили забрасывать различными предметами.

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Матч "Барселона" - "ПСЖ" состоится 16 апреля. Начало - в 22:00 по Киеву.

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Барселона Пари Сен-Жермен
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
16.04.2024 в 22:26
Каталонские дебилоиды
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
16.04.2024 в 22:26
Каталонские дебилоиды
Ответить
0
0

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