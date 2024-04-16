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Фанаты Барселоны ошибочно забросали различными предметами автобус своей команды
Неприятная ситуация
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Каталонии напряженная ситуация накануне ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Пари Сен-Жермен".
Автобус испанского клуба прибыл к стадиону, где была толпа болельщиков "Барсы", но некоторые из них ошибочно подумали, что это команда "ПСЖ", и решили забрасывать различными предметами.
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Locura en Montjuic ???? pic.twitter.com/rfZ11zcjmk— Adrià Albets (@AdriaAlbets) April 16, 2024
Матч "Барселона" - "ПСЖ" состоится 16 апреля. Начало - в 22:00 по Киеву.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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oda1979 (Запорожье)
16.04.2024 в 22:26
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