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Бавария - Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Решающая игра для команды Зинченко – смотреть онлайн трансляцию матча

Бавария - Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бавария" сумела увезти ничью из Лондона неделю назад, что даёт им небольшое преимущество перед ответным матчем. Вопреки слабому сезону на внутренней арене и заниженными ожиданиями от команды в связи с этим, на европейском фронте "рекордмайстер" держится прилично. А Томас Тухель наконец может показать свои едкие умения в игре вторым номером.

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Лига чемпионов, четвертьфинал, ответный матч

17 апреля 2024. Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" 22:00 "Арсенал"

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

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