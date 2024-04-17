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Бавария - Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Решающая игра для команды Зинченко – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" сумела увезти ничью из Лондона неделю назад, что даёт им небольшое преимущество перед ответным матчем. Вопреки слабому сезону на внутренней арене и заниженными ожиданиями от команды в связи с этим, на европейском фронте "рекордмайстер" держится прилично. А Томас Тухель наконец может показать свои едкие умения в игре вторым номером.
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Лига чемпионов, четвертьфинал, ответный матч
17 апреля 2024. Мюнхен, "Альянц Арена"
"Бавария" 22:00 "Арсенал"
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
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