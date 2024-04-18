Тухель о выходе в полуфинал ЛЧ: Мы проявили мужество и в конце концов заслужили победу

Посреди очень сложного сезона "Бавария" и Тухель стремятся спасти свое положение через Лигу чемпионов. Мюнхенцы одолели "Арсенал" Артеты (1:0 во втором матче, 3:2 по сумме двух матчей) и сыграют в полуфинале с мадридским "Реалом".

"Эта победа много для меня значит. Первый тайм был похож на шахматную партию: кто сделает первую ошибку, кто сделает первый ход? Никто не хотел этого делать. Второй тайм был намного лучше. Мы проявили мужество и в конце концов заслужили победу. Я горжусь выступлением команды. Особенно я горжусь Лаймером, который был приклеен к Эдегору. Мазрауи также очень хорошо сыграл слева. Но было понятно, что мы сможем сделать это только командными усилиями", - заявил тренер мюнхенцев Томас Тухель.

Добавим, что "Бавария" вышла в свой 13-й полуфинал Лиги чемпионов.