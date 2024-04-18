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Тухель о выходе в полуфинал ЛЧ: Мы проявили мужество и в конце концов заслужили победу
У мюнхенцев еще есть возможность выиграть трофей в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Посреди очень сложного сезона "Бавария" и Тухель стремятся спасти свое положение через Лигу чемпионов. Мюнхенцы одолели "Арсенал" Артеты (1:0 во втором матче, 3:2 по сумме двух матчей) и сыграют в полуфинале с мадридским "Реалом".
"Эта победа много для меня значит. Первый тайм был похож на шахматную партию: кто сделает первую ошибку, кто сделает первый ход? Никто не хотел этого делать. Второй тайм был намного лучше. Мы проявили мужество и в конце концов заслужили победу. Я горжусь выступлением команды. Особенно я горжусь Лаймером, который был приклеен к Эдегору. Мазрауи также очень хорошо сыграл слева. Но было понятно, что мы сможем сделать это только командными усилиями", - заявил тренер мюнхенцев Томас Тухель.
Добавим, что "Бавария" вышла в свой 13-й полуфинал Лиги чемпионов.
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