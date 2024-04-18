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"Он совершил революцию в футболе". Экс-нападающий Баварии сравнил Нойера с Месси
Мнение бывшего голеадора
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Баварии" и сборной Германии Марио Гомес высоко оценил заслуги своего бывшего одноклубника и напарника по национальной команде Мануэля Нойера.
"Я бы поставил Мануэля Нойера на один уровень с Месси с точки зрения его значимости для футбола. Я даже не знаю, все ли мы осознаём, какую револицию он произвел во всей игре. Только через 20 лет мы поймем это.
Он вратарь, который заставил всех осознать, что ноги (для голкипера - прим.) так же важны, как и руки. То, как он владеет ими - невероятно", - сказал немец в подкасте Bild "Phrasenmäher".
Напомним, вчера
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