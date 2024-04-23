Киммих прокомментировал шансы Баварии на победу в Лиге чемпионов

Защитник мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих прокомментировал шансы команды на победу в Лиге чемпионов УЕФА.

"Я думаю, что все еще возможно. Мы можем обыграть лучшие команды Европы. На данный момент мы далеки от того, чтобы сказать, что выиграем Лигу чемпионов. Но шанс есть, и есть также желание".