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Киммих прокомментировал шансы Баварии на победу в Лиге чемпионов
Игрок уверен, что возможно все
Защитник мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих прокомментировал шансы команды на победу в Лиге чемпионов УЕФА.
"Я думаю, что все еще возможно. Мы можем обыграть лучшие команды Европы. На данный момент мы далеки от того, чтобы сказать, что выиграем Лигу чемпионов. Но шанс есть, и есть также желание".
Матч полуфинала ЛЧ между "Баварией" и мадридским "Реалом" состоится 30 апреля. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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