"Две лучшие команды Европы сойдутся между собой". Звездный хавбек Баварии рассказал о полуфинале ЛЧ

Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала рассказал о предстоящем матче полуфинала ЛЧ против мадридского "Реала" и игроке Джуда Беллингема.

"Я с нетерпением жду игру против "Реала" и на легендарном "Бернабеу". Две лучшие команды Европы сойдутся между собой - это большая игра. Мы с Джудом много лет были соседями по комнате в Англии, сыграли несколько игр вместе - и с тех пор мы остаемся хорошими друзьями. Я счастлив, что у него все так хорошо складывается. Он очень уверен в себе и не чурается больших вызовов.

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Конечно, его старт в "Реале" - это не совсем обычный старт. Новый игрок в команде в другой стране обычно должен адаптироваться, но меня не очень удивило, что с Джудом все было по-другому, потому что я знаю его менталитет".

Напомним, что первый матч полуфинала ЛЧ между "Баварией" и мадридским "Реалом" состоится 30 апреля. Старт - в 22:00 по киевскому времени.