Второе место УПЛ на пути к группе ЛЧ должно пройти трех соперников. Известно, какие команды могут претендовать на посев

В УПЛ приближается развязка в борьбе за распределение еврокубковых квот. Уже известно, что "Шахтер" гарантировал себе участие в еврокубках 2024/25, но еще не определен турнир, в котором сыграют "горняки". Возможно, это будет Лига чемпионов.

На Лигу чемпионов также претендует "Динамо". Сейчас "Шахтер" и "Динамо" идут на первых двух местах таблицы, опережая третий "Кривбасс" на семь и три очка соответственно и имея игру в запасе. Между первым"«Шахтрем" и вторым "Динамо" разница – семь очков.

Чемпион УПЛ гарантированно будет иметь место в групповом раунде еврокубков. А точнее – в групповом раунде Лиги Европы. Для выхода в групповой этап Лиги чемпионов придется пройти одного соперника. Возможен вариант, при котором "Шахтер", если станет чемпионом, выйдет в группу Лиги чемпионов автоматически. У "Динамо" таких шансов нет.

Второе место УПЛ не будет иметь гарантированного места в еврокубках. На пути в группу Лиги чемпионов придется пройти трех соперников. Чтобы оказаться минимум в группе Лиги Европы, нужно будет пройти минимум одного из трех соперников.

Если второй командой УПЛ будет "Шахтер", то он, скорее всего, будет в посеве на двух стадиях квалификации Лиги чемпионов из трех. То есть, будет чаще играть с соперниками, которые имеют более низкий рейтинг.

По состоянию на сейчас потенциальные соперники "Шахтера" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов следующие:

"Партизан" (Сербия), "Лугано" (Швейцария) – второй квалификационный раунд;

– второй квалификационный раунд; "Зальцбург" (Австрия), "Лилль" (Франция), "Фенербахче" (Турция), "Твенте" (Нидерланды) – третий квалификационный раунд;

– третий квалификационный раунд; "Брюгге» (Бельгия), "Рейнджерс" (Шотландия) – раунд плей-офф квалификации.

Если вторым в УПЛ станет "Динамо", то оно будет в посеве только на первой стадии из трех.

Возможные соперники "Динамо" на пути в группу Лиги чемпионов (с позиции вице-чемпиона УПЛ):

"Партизан" (Сербия), "Лугано" (Швейцария) – второй квалификационный раунд;

– второй квалификационный раунд; "Брюгге" (Бельгия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Славия" (Чехия), "Зальцбург" (Австрия) – третий квалификационный раунд;

– третий квалификационный раунд; соперники в раунде плей-офф зависят от того, с командой с каким рейтингом "Динамо" сыграет в третьем раунде отбора.

Если вице-чемпионом УПЛ станет "Кривбасс", "Днепр-1" или какая-то другая команда, посева в квалификации Лиги чемпионов не будет.