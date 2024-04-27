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Бавария – Реал Мадрид. АУДИО онлайн трансляция первого полуфинального матча Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий первого полуфинального поединка между мюнхенской "Баварией" и мадридским "Реалом".
Андрей Лунин вытянул "королевский клуб" в предпоследнюю стадию главного клубного европейского турнира, отбив два удара в лотерее с "Манчестер Сити". В свою очередь, команда Томаса Тухеля показала, что она еще имеет мотивацию на этот сезон. Решит ли что-то в этом противостоянии первый матч? Сможет ли украинский голкипер не допустить ошибок? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 30 апреля – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Роман Синчук
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