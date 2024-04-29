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Хави Мартинес о предстоящей дуэли Баварии с Реалом: Это два величайших клуба в Европе, если не лучшие
Бывший игрок мюнхенцев помнит игры с мадридцами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду на "Альянц Арене" в рамках полуфинала Лиги чемпионов встретятся "Бавария" и "Реал". Двукратный победитель этого турнира Хави Мартинес перед игрой заявил, что это противостояние является классикой европейского футбола.
"Это звучит как история, как легенда. Когда вы думаете об исторических поединках Лиги чемпионов, вы думаете о "Мадриде" и "Баварии". Чувствуется уважение, которое присутствует между этими двумя командами. Это два величайших клуба в Европе, если не лучшие. Это были матчи на смерть, эпические, мистические. Это была война! В хорошем смысле. Посещать "Бернабеу" было невероятно из-за атмосферы, которая там царила. Как на "Альянц". Вы могли почувствовать желание людей. Для меня это великая европейская классика, лучшее историческое противостояние, и они никогда не встречались в финале! Для нас было нормально играть с "Мадридом". Они никогда не терпят неудач и постоянно находятся в финальных раундах. Это лишь вопрос времени, когда они встретятся с вами, если вы хотите стать чемпионами. Для этого нужно побеждать лучших. И именно там всегда будет "Мадрид", - цитирует Хави Мартинеса Marca.
Добавим, что победитель этой пары в финале встретится с победителем двухматчевого противостояния "ПСЖ"-"Боруссия".
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