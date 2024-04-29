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Тухель о грядущей игре с Реалом: Серж Гнабри завтра забьет. Это точно случится. Не знаю, откуда я знаю, но это произойдет
Будем надеяться на интересную игру команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник на "Альянц Арене" состоится первая полуфинальная встреча между "Баварией" и "Реалом". Главный тренер немцев Томас Тухель накануне игры заявил, что его команда должна иметь дисциплину, чтобы найти эффективные решения против соперника.
"Карло демонстрирует спокойствие и опыт. Важно сосредоточиться на себе. У нас есть опыт игры на таком уровне. Мы должны иметь тактику, но также и свободу. Мы не можем мыслить только тактически. Игрокам нужна также свобода. Это мелкие детали, которые решат этот матч. Возможно, немного везения нам поможет, но мы не можем на него полагаться. Серж Гнабри завтра забьет. Это точно случится. Не знаю, откуда я знаю, но это произойдет", - цитирует тренера Томаса Тухеля Marca.
???? Thomas Tuchel: “Serge Gnabry will score tomorrow. It will happen. I don't know how I know, but it will happen”. pic.twitter.com/ic1Ql3lseH— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2024
Добавим, что в случае вылета "Баварии" из Лиги чемпионов, мюнхенский клуб завершит сезон без трофеев впервые за более чем 10 лет.
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