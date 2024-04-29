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Тухель о грядущей игре с Реалом: Серж Гнабри завтра забьет. Это точно случится. Не знаю, откуда я знаю, но это произойдет

Лига Чемпионов

Будем надеяться на интересную игру команд

Тухель о грядущей игре с Реалом: Серж Гнабри завтра забьет. Это точно случится. Не знаю, откуда я знаю, но это произойдет

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вторник на "Альянц Арене" состоится первая полуфинальная встреча между "Баварией" и "Реалом". Главный тренер немцев Томас Тухель накануне игры заявил, что его команда должна иметь дисциплину, чтобы найти эффективные решения против соперника.

"Карло демонстрирует спокойствие и опыт. Важно сосредоточиться на себе. У нас есть опыт игры на таком уровне. Мы должны иметь тактику, но также и свободу. Мы не можем мыслить только тактически. Игрокам нужна также свобода. Это мелкие детали, которые решат этот матч. Возможно, немного везения нам поможет, но мы не можем на него полагаться. Серж Гнабри завтра забьет. Это точно случится. Не знаю, откуда я знаю, но это произойдет", - цитирует тренера Томаса Тухеля Marca.

Добавим, что в случае вылета "Баварии" из Лиги чемпионов, мюнхенский клуб завершит сезон без трофеев впервые за более чем 10 лет.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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