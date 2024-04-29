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Йозуа Киммих: Это очень особенное ощущение - играть против Реала в полуфинале

Лига Чемпионов

Для немца это будет уже четвертая встреча против мадридцев в Лиге чемпионов

Йозуа Киммих: Это очень особенное ощущение - играть против Реала в полуфинале

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник мюнхенской "Баварии" Киммих встретился с журналистами накануне матча против "сливочных". Немец во время пресс-конференции заявил, игроки "Реала" индивидуально являются очень сильными футболистами.

"Мы можем играть с большой уверенностью. И мы должны быть очень сосредоточенными. Этот сезон был не очень успешным для нас, но в Лиге чемпионов мы настроены по-другому. Это очень особенное ощущение - играть против "Реала" в полуфинале. У нас было немного времени на подготовку. "Реал" - команда, которая может быстро изменить свою игру. Я очень хорошо знаю Крооса. Тони обеспечивает безопасность, контроль, доминирует в игре. Мы тоже можем многому у него научиться. У него за плечами много опыта и успеха. Мы же должны найти способ рисковать и сохранять контроль над игрой. Важно знать, как атаковать и защищаться", - цитирует защитника Йозуа Киммиха Marca.

Добавим, что победитель этой пары в финале Лиги чемпионов сыграет с победителем двухматчевого противостояния "ПСЖ"-"Баварии".

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Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Йозуа Киммих
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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