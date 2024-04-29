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Бавария – Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Очередное испытание для Андрея Лунина
Getty Images / Global Images Ukraine
Этот прорывной сезон в карьере украинского голкипера "Реала" может завершиться тотальным успехом и победой в нескольких турнирах. А может ограничиться лишь чемпионством внутри страны.
В четвертьфинале Лиги Чемпионов Лунин уже показал, что готов играть под давлением и вытягивать матчи в моменты, когда это жизненно необходимо. Возможно, игра в Мюнхене будет очередным таким противостоянием. Андрею нужно снова показывать игру экстра-класса.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 30 апреля.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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