Бавария – Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Этот прорывной сезон в карьере украинского голкипера "Реала" может завершиться тотальным успехом и победой в нескольких турнирах. А может ограничиться лишь чемпионством внутри страны.

В четвертьфинале Лиги Чемпионов Лунин уже показал, что готов играть под давлением и вытягивать матчи в моменты, когда это жизненно необходимо. Возможно, игра в Мюнхене будет очередным таким противостоянием. Андрею нужно снова показывать игру экстра-класса.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 30 апреля.

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