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Бавария – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Противостояние топ-тренеров мирового футбола
Getty Images / Global Images Ukraine
Карло Анчелотти против своего бывшего клуба. Томас Тухель против клуба, который он уже разбирал на молекулы три года назад, когда тренировал "Челси" и выиграл Лигу Чемпионов.
Интриг противостояния между "Баварией" и "Реалом" хватает. С одной стороны у нас переломанные, но чрезвычайно мотивированные мюнхенцы, а с другой « королевский клуб, который всегда чувствует себя в Лиге Чемпионов, как рыба в воде. Что же подарит нам первый матч этого противостояния на "Альянц Арене"?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 30 апреля.
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Лига Чемпионов, Полуфинал, первый матч
30 апреля. 22:00. Мюнхен. "Альянц Арена"
Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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