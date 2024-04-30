Бавария – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Карло Анчелотти против своего бывшего клуба. Томас Тухель против клуба, который он уже разбирал на молекулы три года назад, когда тренировал "Челси" и выиграл Лигу Чемпионов.

Интриг противостояния между "Баварией" и "Реалом" хватает. С одной стороны у нас переломанные, но чрезвычайно мотивированные мюнхенцы, а с другой « королевский клуб, который всегда чувствует себя в Лиге Чемпионов, как рыба в воде. Что же подарит нам первый матч этого противостояния на "Альянц Арене"?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 30 апреля.

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Лига Чемпионов, Полуфинал, первый матч

30 апреля. 22:00. Мюнхен. "Альянц Арена"

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция: Megogo Football 1

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