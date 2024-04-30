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Бавария – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Противостояние топ-тренеров мирового футбола

Бавария – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти против своего бывшего клуба. Томас Тухель против клуба, который он уже разбирал на молекулы три года назад, когда тренировал "Челси" и выиграл Лигу Чемпионов.

Интриг противостояния между "Баварией" и "Реалом" хватает. С одной стороны у нас переломанные, но чрезвычайно мотивированные мюнхенцы, а с другой « королевский клуб, который всегда чувствует себя в Лиге Чемпионов, как рыба в воде. Что же подарит нам первый матч этого противостояния на "Альянц Арене"?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 30 апреля.

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Лига Чемпионов, Полуфинал, первый матч

30 апреля. 22:00. Мюнхен. "Альянц Арена"

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Бавария" — "Реал Мадрид"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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