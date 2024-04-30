Боруссия Дортмунд — ПСЖ. Где и когда смотреть первый полуфинал Лиги чемпионов

"Боруссия" против "ПСЖ" - это неожиданный полуфинал Лиги чемпионов. Особенно там не ждали "Шмелей", которые последний раз забирались так высоко в 2013 году.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

В этом сезоне Дортмунд выпал из ТОП-4 Бундеслиги, но в Лиге чемпионов дома не проиграл ни единого раза. Это вкупе с отменной атакой, забивавшей в 14 из 15 последних матчей, позволило ему идти дистанцией так хорошо.

"ПСЖ", в свою очередь, редко впечатлял игрой в этом сезоне, но он уже выиграл Лигу 1, а Килиан Мбаппе забил 43 гола в 44 матчах. То есть, тактика Луиса Энрике, может, и не самая зрелищная, зато действенная. Его контроль удушает оппонентов одного за другим.

Как будет в Дортмунде, напротив легендарной "Желтой стены" за воротами "Вестфаленштадиона" - узнаем в среду , 1 мая , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало — в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Ліги чемпіонів Борусія Дортмунд - ПСЖ Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Боруссия Д" - "ПСЖ" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

В других странах матч покажут: