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Боруссия Дортмунд — ПСЖ. Где и когда смотреть первый полуфинал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

"Боруссия Дортмунд" - "ПСЖ": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.05.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Боруссия Дортмунд — ПСЖ. Где и когда смотреть первый полуфинал Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Hollandse Hoogte | Bart Stoutjesdijk

UA-Футбол
Новина українською

"Боруссия" против "ПСЖ" - это неожиданный полуфинал Лиги чемпионов. Особенно там не ждали "Шмелей", которые последний раз забирались так высоко в 2013 году.

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В этом сезоне Дортмунд выпал из ТОП-4 Бундеслиги, но в Лиге чемпионов дома не проиграл ни единого раза. Это вкупе с отменной атакой, забивавшей в 14 из 15 последних матчей, позволило ему идти дистанцией так хорошо.

"ПСЖ", в свою очередь, редко впечатлял игрой в этом сезоне, но он уже выиграл Лигу 1, а Килиан Мбаппе забил 43 гола в 44 матчах. То есть, тактика Луиса Энрике, может, и не самая зрелищная, зато действенная. Его контроль удушает оппонентов одного за другим.

Как будет в Дортмунде, напротив легендарной "Желтой стены" за воротами "Вестфаленштадиона" - узнаем в среду, 1 мая, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.

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Дивіться матч Ліги чемпіонів Борусія Дортмунд - ПСЖ
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Боруссия Д" - "ПСЖ" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

В других странах матч покажут:

  • Австралия - Stan Sport
  • Канада - DAZN Canada
  • Чехия - Nova Sport 3
  • Франция - Free, Canal+ France, RMC Sport 1
  • Грузия - Setanta Sports Georgia
  • Германия - DAZN1, DAZN Germany
  • Венгрия - M4 Sports
  • Израиль - 5Sport, 5Plus
  • Италия - Amazon Prime Video
  • Польша - Polsat Sport Premium 1
  • Румыния - Orange Sport 1 Romania, Prima Sport 1, Digi Sport 1 Romania
  • Словакия - Nova Sport 3
  • Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones
  • Турция - Exxen, TV8
  • Великобритания - TNT Sports 1
  • США - Univision, Paramount+, TUDN USA, CBS
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