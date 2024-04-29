Анчелотти: Куртуа вернулся, но в первом матче с Баварией не сыграет

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти перед первым матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Баварии" рассказал о кадровой ситуации в команде.

"Мы рады, что Милитао и Куртуа вернулись. Милитао провел сложную игру против "Реал Сосьедада". Да, он может сыграть, и я не думаю о том, будет ли это справедливо или нет.

Тибо Куртуа вернулся после травмы, но завтра он не сыграет", – сказал Анчелотти.