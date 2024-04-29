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Анчелотти: Куртуа вернулся, но в первом матче с Баварией не сыграет
С мюнхенцами сыграет Андрей Лунин
realmadrid.com
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти перед первым матчем 1/2 финала
"Мы рады, что Милитао и Куртуа вернулись. Милитао провел сложную игру против "Реал Сосьедада". Да, он может сыграть, и я не думаю о том, будет ли это справедливо или нет.
Тибо Куртуа вернулся после травмы, но завтра он не сыграет", – сказал Анчелотти.
Напомним, что матч "Бавария" - "Реал" состоится во вторник, 30 апреля, и начнется в 22:00.
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Источник:Madrid Xtra
Опубликовал: Михаил Черныш
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