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Бавария - Реал: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Битве на Альянц Арене посвящается
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
30 апреля состоится первый полуфинальный поединок в Лиге чемпионов 2023/24. Мюнхенская "Бавария" дома будет принимать мадридский "Реал".
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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