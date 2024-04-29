  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Бавария - Реал: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария - Реал: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Лига Чемпионов

Битве на Альянц Арене посвящается

Бавария - Реал: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

30 апреля состоится первый полуфинальный поединок в Лиге чемпионов 2023/24. Мюнхенская "Бавария" дома будет принимать мадридский "Реал".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

По теме
yellow-arrow
Анчелотти: Куртуа вернулся, но в первом матче с Баварией не сыграет
yellow-arrow
Реал прилетел в Мюнхен на матч с Баварией. Лунин и Куртуа сделали общее фото
yellow-arrow
Йозуа Киммих: Это очень особенное ощущение - играть против Реала в полуфинале
Барселона Реал (Мадрид) квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости