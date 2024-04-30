"Нас ждёт совсем другая история". Анчелотти вспомнил о 4:0 в полуфинале ЛЧ-2014 против Баварии

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти вспомнил разгромную победу "сливочных" (4:0) над мюнхенской "Баварией" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов в сезоне-2013/2014. Первая встреча на "Сантьяго Бернабеу" тоже завершилась в пользу хозяев со счётом 1:0.

"Очевидно, что это хорошее воспоминание. Но нас ждёт совсем другая история. Мы с уверенностью подходим к первому матчу, но осознаём то, что нам противостоит качественный соперник с очень сильными футболистами.

Мы счастливы быть здесь, потому что мало кто, даже в этом зале, думал, что я доберусь до этой пресс-конференции (будучи на этой стадии - прим.), и вот я здесь. Отсюда уверенность в том, что мы сможем сыграть в полуфинале, который может вывести нас в ещё один финал Лиги чемпионов. Но не стоит забывать, что противостояние длится 180 минут", - приводит слова Анчелотти AS.