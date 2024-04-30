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Маркевич: Реал свой лимит везения уже исчерпал, в финал ЛЧ пробьется Бавария
Известный тренер дал свой прогноз на матч Лиги чемпионов
Фото: fckarpaty.org
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов, в котором встретятся мюнхенская "Бавария" и мадридский "Реал".
"Думаю, что сегодня "Бавария" возьмет верх с минимальным преимуществом в счете. Хозяева будут более мотивированы после неудачи на внутренней арене. Более того, я склоняюсь к тому, что именно немецкий гранд по итогам двух поединков пробьется в финал. "Баварии" с ее подбором исполнителей заточенных на атаку не имеет значения, где играть: дома или на выезде. Тем более, на мой взгляд, "Реал" свой лимит везения в текущем сезоне уже исчерпал.
Не помешает "Баварии" то, что в ее составе выступает известный голеадор Гарри Кейн, который в своей карьере еще не покорял вершин, то считаю, что это только послужит для британца дополнительным стимулом прервать эту неприятную традицию", - считает Мирон Богданович.
Напомним, что поединок "Бавария" - "Реал" начнется в 22.00 по киевскому времени.
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