Маркевич: Реал свой лимит везения уже исчерпал, в финал ЛЧ пробьется Бавария

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов, в котором встретятся мюнхенская "Бавария" и мадридский "Реал".

"Думаю, что сегодня "Бавария" возьмет верх с минимальным преимуществом в счете. Хозяева будут более мотивированы после неудачи на внутренней арене. Более того, я склоняюсь к тому, что именно немецкий гранд по итогам двух поединков пробьется в финал. "Баварии" с ее подбором исполнителей заточенных на атаку не имеет значения, где играть: дома или на выезде. Тем более, на мой взгляд, "Реал" свой лимит везения в текущем сезоне уже исчерпал.

Не помешает "Баварии" то, что в ее составе выступает известный голеадор Гарри Кейн, который в своей карьере еще не покорял вершин, то считаю, что это только послужит для британца дополнительным стимулом прервать эту неприятную традицию", - считает Мирон Богданович.