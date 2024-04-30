  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Маркевич: Реал свой лимит везения уже исчерпал, в финал ЛЧ пробьется Бавария
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркевич: Реал свой лимит везения уже исчерпал, в финал ЛЧ пробьется Бавария

Лига Чемпионов

Известный тренер дал свой прогноз на матч Лиги чемпионов

Маркевич: Реал свой лимит везения уже исчерпал, в финал ЛЧ пробьется Бавария

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов, в котором встретятся мюнхенская "Бавария" и мадридский "Реал".

"Думаю, что сегодня "Бавария" возьмет верх с минимальным преимуществом в счете. Хозяева будут более мотивированы после неудачи на внутренней арене. Более того, я склоняюсь к тому, что именно немецкий гранд по итогам двух поединков пробьется в финал. "Баварии" с ее подбором исполнителей заточенных на атаку не имеет значения, где играть: дома или на выезде. Тем более, на мой взгляд, "Реал" свой лимит везения в текущем сезоне уже исчерпал.

Не помешает "Баварии" то, что в ее составе выступает известный голеадор Гарри Кейн, который в своей карьере еще не покорял вершин, то считаю, что это только послужит для британца дополнительным стимулом прервать эту неприятную традицию", - считает Мирон Богданович.

Напомним, что поединок "Бавария" - "Реал" начнется в 22.00 по киевскому времени.

Читайте такжеАнчелотти: Куртуа вернулся, но в первом матче с Баварией не сыграет
По теме
yellow-arrow
Бавария – Реал Мадрид. Анонс и прогноз первого матча полуфинала Лиги Чемпионов на 30.04.2024
yellow-arrow
Бавария – Реал Мадрид. АУДИО онлайн трансляция первого полуфинального матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
"Нас ждёт совсем другая история". Анчелотти вспомнил о 4:0 в полуфинале ЛЧ-2014 против Баварии
Мирон Маркевич Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.04.2024 в 13:59
Справа ж не у везінні... Реал у фіналі буде у будь-якому випадку. Баварія не та команда зараз, щоб протидіяти практичному Анчелотті
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.04.2024 в 13:59
Справа ж не у везінні... Реал у фіналі буде у будь-якому випадку. Баварія не та команда зараз, щоб протидіяти практичному Анчелотті
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
30.04.2024 в 13:35
ТО Є ТАК! Проте у когось найвпливовіша людина біля керма До того Баварія наразі не ОГОГО Тому перевага на боці Того хто стрибне вище голови! А битися-боротися за результат обидві команди можуть!
Ответить
0
0
avatar
Американец 2000
30.04.2024 в 13:05
Маркевич уже не тот (((((((
sticker
Ответить
0
0
lucky_guy
30.04.2024 в 13:04
дід не знає, що у реала на везіння безліміт
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости