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Рюдигер: Я размажу Мбаппе, если мы вместе окажемся в финале ЛЧ

Лига Чемпионов

Антонио высказался о потенциальном одноклубнике

Рюдигер: Я размажу Мбаппе, если мы вместе окажемся в финале ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер поделился своим мнением о нападающем "Пари Сен-Жермен" Килиане Мбаппе.

"Если мы сыграем с Мбаппе в финале, мы его обыграем. Если он попробует пройти мимо меня, я размажу его (смеётся).

Является ли позитивным шагом переход Мбаппе в "Реал"? Кто сказал, что он придёт? Это ещё не официально. Но за "Реал" играли лучшие футболисты в истории. Это была бы хорошая сделка", - цитирует немца Madrid Xtra со ссылкой на YouTube-канал CARRÉ.

Напомним, "Реал" и "ПСЖ" могут встретиться в финале Лиги чемпионов. На этой неделе команды сыграют первые матчи 1/2 финала турнира.

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Антонио Рюдигер Килиан Мбаппе
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Опубликовал: Александр Бураков
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