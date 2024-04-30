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Рюдигер: Я размажу Мбаппе, если мы вместе окажемся в финале ЛЧ
Антонио высказался о потенциальном одноклубнике
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер поделился своим мнением о нападающем "Пари Сен-Жермен" Килиане Мбаппе.
"Если мы сыграем с Мбаппе в финале, мы его обыграем. Если он попробует пройти мимо меня, я размажу его (смеётся).
Является ли позитивным шагом переход Мбаппе в "Реал"? Кто сказал, что он придёт? Это ещё не официально. Но за "Реал" играли лучшие футболисты в истории. Это была бы хорошая сделка", - цитирует немца Madrid Xtra со ссылкой на YouTube-канал CARRÉ.
Напомним, "Реал" и "ПСЖ" могут встретиться в финале Лиги чемпионов. На этой неделе команды сыграют первые матчи 1/2 финала турнира.
????️ Rüdiger: “If we play Mbappe in the final, we will beat him. If Mbappe dribbles past me, I will smash him (laughs).” @lemediacarre pic.twitter.com/5ezWNeFLDE— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 30, 2024
???? Rüdiger: “Is it good for Mbappe to come to Real Madrid? Who said he’s coming? It’s not official. But the best players in history played for Real Madrid. It would be a good match.” pic.twitter.com/8ofFtQUsLD— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 30, 2024
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