Рюдигер: Я размажу Мбаппе, если мы вместе окажемся в финале ЛЧ

Центральный защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер поделился своим мнением о нападающем "Пари Сен-Жермен" Килиане Мбаппе.

Напомним, "Реал" и "ПСЖ" могут встретиться в финале Лиги чемпионов. На этой неделе команды сыграют первые матчи 1/2 финала турнира.

????️ Rüdiger: “If we play Mbappe in the final, we will beat him. If Mbappe dribbles past me, I will smash him (laughs).” @lemediacarre pic.twitter.com/5ezWNeFLDE

???? Rüdiger: “Is it good for Mbappe to come to Real Madrid? Who said he’s coming? It’s not official. But the best players in history played for Real Madrid. It would be a good match.” pic.twitter.com/8ofFtQUsLD