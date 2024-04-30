Рюдигер: Я размажу Мбаппе, если мы вместе окажемся в финале ЛЧ

Центральный защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер поделился своим мнением о нападающем "Пари Сен-Жермен" Килиане Мбаппе.

"Если мы сыграем с Мбаппе в финале, мы его обыграем. Если он попробует пройти мимо меня, я размажу его (смеётся).

Является ли позитивным шагом переход Мбаппе в "Реал"? Кто сказал, что он придёт? Это ещё не официально. Но за "Реал" играли лучшие футболисты в истории. Это была бы хорошая сделка", - цитирует немца Madrid Xtra со ссылкой на YouTube-канал CARRÉ.