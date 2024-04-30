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Матч ЛЧ между Боруссией Д и ПСЖ признан немецкими властями опасным
Ожидается напряжение между фанатами
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Hollandse Hoogte | Bart Stoutjesdijk
Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между "Боруссией Дортмунд" и "Пари Сен-Жермен" был признан немецкими властями опасным из-за приезда фанатов "ПСЖ".
По данным L'Équipe, в Дортмунд ожидается приезд более 4000 французских фанатов, из которых около 1000 принадлежат к ультрас-группам. Некоторые из них присутствовали на ответном матче четвертьфинала в Барселоне (4:1), они бросались бутылками и другими предметами, что привело к вмешательству каталонской полиции.
Существует также политическая напряженность между ультрас обеих команд, ведь группа "Боруссенфронт" Дортмунда противостоят "Collectif Ultras Paris".
Еще одним фактором риска является то, что 1 мая в Германии отмечается День труда, и по всему Дортмунду запланированы протесты, которые также будут происходить возле стадиона "Зигналь Иуна Парк", с участием до 3000 человек.
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