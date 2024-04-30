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Анчелотти: Мадрид никогда не нужно недооценивать в Лиге чемпионов
Специалист настроен оптимистично
Фото: Real Madrid/ Helios de la Rubia
Карло Анчелотти, главный тренер мадридского "Реала", накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Баварии" высказался по поводу предстоящей встречи.
"Мадрид" никогда не нужно недооценивать в этом соревновании, потому что все знают, на что мы способны. Мы чувствуем уважение от всех.Читайте такжеБавария – Реал Мадрид. Анонс и прогноз первого матча полуфинала Лиги Чемпионов на 30.04.2024
Они сильны, они могут играть по-разному и очень опасны. Мы две команды, которые не имеют очень четкой идентичности. Мы оба можем играть по-разному".
Напомним, что поединок ЛЧ "Бавария" - "Реал" состоится 30 апреля. Старт - в 22:00.
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