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Анчелотти: Мадрид никогда не нужно недооценивать в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Специалист настроен оптимистично

Анчелотти: Мадрид никогда не нужно недооценивать в Лиге чемпионов

Фото: Real Madrid/ Helios de la Rubia

Новина українською

Карло Анчелотти, главный тренер мадридского "Реала", накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Баварии" высказался по поводу предстоящей встречи.

"Мадрид" никогда не нужно недооценивать в этом соревновании, потому что все знают, на что мы способны. Мы чувствуем уважение от всех.

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Они сильны, они могут играть по-разному и очень опасны. Мы две команды, которые не имеют очень четкой идентичности. Мы оба можем играть по-разному".

Напомним, что поединок ЛЧ "Бавария" - "Реал" состоится 30 апреля. Старт - в 22:00.

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Бавария (Мюнхен) Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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