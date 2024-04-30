Луис Энрике - о матче ЛЧ против Боруссии: Я думаю, что этот поединок будет похож на четвертьфинал

Луис Энрике, главный тренер "ПСЖ", прокомментировал первый матч полуфинала Лиги Чемпионов против "Боруссии Д".

"Я думаю, что этот матч будет похож на четвертьфинал. Мы не хитрая команда, Дортмунд такой же. Мы постараемся выиграть этот матч своим футболом. Думаю, это будет зрелищно, голы точно будут, учитывая способность обеих команд создавать моменты.

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Остался месяц до конца сезона, а мы все еще участвуем во всех соревнованиях. Нам придется контролировать эти эмоции, справляться с давлением, быть амбициозными. Мы не можем начать воспринимать давление как угрозу".

Напомним, что поединок ЛЧ "Боруссия Д" - "ПСЖ" состоится 1 мая. Старт - в 22:00 по киевскому времени.