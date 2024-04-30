ЛЧ. Бавария – Реал Мадрид 2:2. Веселая ничья в Мюнхене

Томас Тухель прекрасно понимал, что этот матч является первым из двух, которые могут решить всю судьбу этого сезона для его команды и для его наследия в Мюнхене после того, как он уйдет летом. Провалено абсолютно все и Лига Чемпионов оставалась последней соломинкой, за которую необходимо хвататься двумя руками.

Карло Анчелотти и его команда приехали играть уже на опыте, не впервые им приходится играть именно против этого соперника, не впервые им играть под давлением в полуфинале главного клубного турнира Европы. В стартовом составе мадридцев вышел Андрей Лунин, а Тибо Куртуа остался на скамейке запасных, однако мы записываем, что бельгиец очень близок к возвращению.

Сам матч начался с невероятных скоростей от команды Тухеля. Уже на первой минуте в простой ситуации Кейн вывел на ударную позицию Сане, который остро пробивал, но свою команду спас Андрей Лунин. Следующие 15 минут на поле мы видели только одну команду: тотальное давление и постоянные широкие атаки от мюнхенцев были классными, однако не хватало финального удара, который бы решил тот или иной эпизод.

Зато гости оправились только после 15-20 минут, именно тогда они наконец провели свою первую позиционную атаку, а еще через некоторое время маэстро Тони Кроос показал, что его команде не нужно много атаковать и контролировать мяч, чтобы решать судьбу матчей. Винисиус из глубины побежал открываться и именно на него Тони вырезал идеальную передачу. Провал в центре обороны и точный удар от бразильца, который открыл счет во встрече.

Кажется, пропущенный гол сильно обезкуражил немецкий коллектив, они потеряли большой процент контроля мяча и вообще частично потеряли собственный игровой ритм, что и требовалось "сливочным". Игра перешла в более спокойную фазу и до конца тайма мы лишь увидели опасный штрафной удар от Кейна, который не попал по воротам Лунина и несколько заходов от Мадрида на ворота Нойера, но без ударов.

Второй тайм гости начали куда лучше, чем первый, удар от Тони Крооса заставил занервничать весь мюнхенский стадион, но Нойер с ним справился. А дальше от команды Тухеля мы увидели то, чего им так не хватало раньше - финальный удар. Сначала Лерой Сане смело протащил мяч с фланга в штрафную, обошел Менди и очень мощно и точно прошил Лунина ударом в ближний угол. Конечно, голы в ближний угол - это всегда вопрос к голкиперам, но сам удар от вингера мюнхенцев также следует отмечать.

А через 2 минуты Джамал Мусиала очередным проходом в штрафную заработал пенальти, поскольку его сбил Лукас Васкес. Гарри Кейн уверенно реализовал удар с одиннадцати метров, а Лунин показал, куда будет падать, немного заранее, поэтому для английского нападающего это стало упрощением задачи. И вот так через несколько минут "Бавария" уже впереди. Красивый камбэк.

Впоследствии английский нападающий мюнхенцев мог оформлять дубль после передачи от Мазрауи, но рикошет от Рюдигера помешал круглому полететь в створ ворот. Было видно, как хозяева поля завелись и почувствовали, что здесь можно добывать результат и даже не просто минимальную победу. Но реакция от "сливочных" также последовала. На поле вышел Лука Модрич и ему понадобилось всего 2 минуты, чтобы отдать классный пас на Винисиуса, вот только удар бразильца с острого угла отразил Ману Нойер.

Впрочем на 83-й минуте голкипер "Баварии" спасти свою команду не смог. Это Родриго получил мяч в штрафной площадке и его неуклюже завалил на газон Ким Мин Дже, это пенальти, который не вызывал никаких сомнений. Его уверенно реализовал Винисиус Жуниор, который оформил дубль. Очень веселые 2:2 на "Альянц Арене", которые не могли не понравиться нейтральным зрителям.

До конца встречи каких-то откровений мы больше не увидели. Это был матч двух мощных команд, которые знали что и когда им нужно делать и понимали, как противостоять друг другу. За подобным было интересно наблюдать, от этого лишь подогревается интерес к ответному матчу на "Сантьяго Бернабеу" через неделю, именно там все и решится.

Лига Чемпионов, полуфинал, первый матч

Стадион: "Альянц Арена" (Мюнхен)

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

"Бавария" — "Реал Мадрид" 2:2

Голы: Сане (53), Кейн (57, с пенальти) — Винисиус (24, 83, с пенальти)

"Бавария": Нойер — Киммих, Дайер, Ким, Мазрауи — Лаймер, Горецка (Геррейру, 46) — Сане (Дэвис, 87), Мюллер (Гнабри, 80), Мусиала — Кейн

"Реал Мадрид": Лунин — Васкес, Начо (Камавинга, 65), Рюдигер, Менди — Вальверде, Тчуамени, Кроос (Диас, 76) — Беллингем (Модрич, 76) — Родриго (Хоселу, 87), Винисиус

Предупреждения: Мазрауи (43), Ким (83) — Кроос (64), Васкес (90+1)